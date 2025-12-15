Фото: стоп-кадр из сюжета ICTV

Спецподразделение полиции эвакуировало пожилую женщину из прифронтового города на Сумщине, обеспечив ее безопасность и связь с семьей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Спецподразделение полиции "Белый ангел" провел эвакуацию 86-летней женщины из прифронтового города Ворожба в Сумской области. Пожилая жительница проживала менее чем в 10 километрах от линии фронта, и из-за постоянных обстрелов социальные службы не могли обеспечить ей надлежащий уход.

Полицейские доставили женщину в безопасное место. Во время эвакуации она беспокоилась, что из-за сломанного телефона потеряет связь с родными. Правоохранители поддержали ее и приобрели новый мобильный телефон, чтобы оставить контакт с семьей.

Эвакуация проводилась в сложных условиях, и спецподразделение обеспечило безопасность во время перемещения.

Полицейские отмечают, что "Белый ангел" продолжает работу по эвакуации и поддержке жителей прифронтовых территорий, особенно нуждающихся в помощи через ограниченный доступ к социальным службам.

