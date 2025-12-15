В Запорожье за 17,5 млн грн продали научно-исследовательский институт

иллюстративное фото: из открытых источников

Фонд госимущества за 17,5 млн грн продал государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов" в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фонд государственного имущества.

Как отмечается, состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов", который находится в Запорожье.

Торги проходили в электронной системе "Прозорро.Продажи".

Новый собственник должен выполнить условия приватизации: погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 12 месяцев и недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев.

