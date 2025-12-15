17:26  15 декабря
15 декабря 2025, 19:15

Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров

15 декабря 2025, 19:15
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
Читайте також
українською мовою

Немецкий политик очертил пять ключевых условий для мирных переговоров по завершению войны в Украине

Об этом во время общения с медиа в Берлине заявил Фридрих Мерц, передает RegioNews.

Немецкий политик Фридрих Мерц озвучил ключевые цели, которые должны быть достигнуты во время переговоров по завершению войны в Украине. По его словам, первоочередной задачей является установление мира, сохраняющего суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мерц подчеркнул, что мирные договоренности должны предусматривать существенные гарантии безопасности США и Европейского Союза. Он отметил, что условия мира следует разрабатывать совместно всеми заинтересованными сторонами, включая ключевых западных партнеров. Это, по его мнению, позволит уйти от односторонних решений и обеспечить долгосрочную стабильность.

Еще одним важным условием, по словам Мерца, является сохранение единства и обороноспособности НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что мирный процесс не должен ослаблять коллективную безопасность Западного альянса и интеграционных процессов Евросоюза.

Кроме безопасности, Мерц акцентировал внимание на европейской перспективе Украины. По его словам, мирные договоренности должны содействовать возобновлению страны после войны и поддерживать ее курс на интеграцию с Европейским Союзом. Эти пять целей политик назвал основными приоритетами для будущих переговоров по окончании конфликта.

Ранее сообщалось, во время переговоров в Берлине спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

Как сообщалось, в ЕС считают, что войну РФ против Украины следует завершить до 24 февраля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

