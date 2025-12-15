17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 22:30

Цены изменились перед праздниками: какие в Украине теперь ценники на овощах

15 декабря 2025, 22:30
Иллюстративное фото
В Украине перед новогодними праздниками традиционно изменяются цены в магазинах. Стало известно, как изменилась стоимость овощей

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Помидоры в Украине продолжают дорожать: средняя цена поднялась до 70-100 гривен за килограмм. Огурцы при этом подешевели до 90-120 гривен за килограмм. Белокочанная капуста подешевела до 6-10 гривен за килограмм. Пекинская и цветная капуста тоже упали в цене: до 16-20 и 25-35 гривен за килограмм.

Килограмм брокколи подорожал до 70-90 гривен. Редис вырос в цене до 25-40 гривен за килограмм. Зеленый лук подорожал до 100-120 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
