В Украине перед новогодними праздниками традиционно изменяются цены в магазинах. Стало известно, как изменилась стоимость овощей

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Помидоры в Украине продолжают дорожать: средняя цена поднялась до 70-100 гривен за килограмм. Огурцы при этом подешевели до 90-120 гривен за килограмм. Белокочанная капуста подешевела до 6-10 гривен за килограмм. Пекинская и цветная капуста тоже упали в цене: до 16-20 и 25-35 гривен за килограмм.

Килограмм брокколи подорожал до 70-90 гривен. Редис вырос в цене до 25-40 гривен за килограмм. Зеленый лук подорожал до 100-120 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.