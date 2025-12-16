"Как будто тот проклятый дрон летит прямо на меня": певица Lida Lee рассказала об опасных съемках

Фото из открытых источников

Певица Lida Lee рассказала о съемках, когда ей и команде пришлось скрываться от обстрелов. Это произошло во Львове

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, такие съемки происходили и в Киеве, но она и команда надеялись, что во Львове будет безопаснее. Команда снимала реалити-шоу. Тогда, вспоминает артистка, она проснулась от характерного звука дрона, после чего раздался выбывший.

"Я подумала: "Ну все, больше не будет", пошла в туалет, даже телефон не взяла. Выхожу - и снова слышу этот звук настолько близко, словно тот проклятый дрон летит прямо на меня. Всю ночь мы прятались в бомбоубежище", - вспоминает Lida Lee.

Позже стало известно, что "прилеты" были буквально в пяти минутах ходьбы от отеля, где остановилась команда. При этом певица говорит, что, несмотря на ежедневную угрозу, постоянные тревоги и массированные атаки врага, она рада, что сезон с ее участием не снимали за границей.

"Я очень обрадовалась, когда узнала, что этот сезон мы будем снимать именно в Украине. Потому что удалось побывать в невероятных местах, которые зрители уже видели и еще увидят в выпусках. Я впервые в жизни доила корову, пасла коз! Несколько месяцев съемок были тяжелыми, но незабываемыми", - говорит артистка.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.