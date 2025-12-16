17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
16 декабря 2025, 00:30

"Как будто тот проклятый дрон летит прямо на меня": певица Lida Lee рассказала об опасных съемках

16 декабря 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Певица Lida Lee рассказала о съемках, когда ей и команде пришлось скрываться от обстрелов. Это произошло во Львове

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, такие съемки происходили и в Киеве, но она и команда надеялись, что во Львове будет безопаснее. Команда снимала реалити-шоу. Тогда, вспоминает артистка, она проснулась от характерного звука дрона, после чего раздался выбывший.

"Я подумала: "Ну все, больше не будет", пошла в туалет, даже телефон не взяла. Выхожу - и снова слышу этот звук настолько близко, словно тот проклятый дрон летит прямо на меня. Всю ночь мы прятались в бомбоубежище", - вспоминает Lida Lee.

Позже стало известно, что "прилеты" были буквально в пяти минутах ходьбы от отеля, где остановилась команда. При этом певица говорит, что, несмотря на ежедневную угрозу, постоянные тревоги и массированные атаки врага, она рада, что сезон с ее участием не снимали за границей.

"Я очень обрадовалась, когда узнала, что этот сезон мы будем снимать именно в Украине. Потому что удалось побывать в невероятных местах, которые зрители уже видели и еще увидят в выпусках. Я впервые в жизни доила корову, пасла коз! Несколько месяцев съемок были тяжелыми, но незабываемыми", - говорит артистка.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
