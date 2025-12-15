Фото: иллюстративное из открытых источников

Над Черным морем Турция сбила беспилотный летательный аппарат, подняв истребители F-16 для контроля воздушного пространства

Об этом в своей публикации сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает RegioNews.

Над Черным морем турецкие военные сбили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к воздушному пространству страны. Для контроля ситуации в небо подняли истребители F-16 НАТО и турецкие ВВС.

Истребители F-16 подняли в небо для контроля воздушного пространства

Согласно данным Министерства национальной обороны Турции, дрон вышел из-под контроля и мог представлять потенциальную угрозу. Чтобы избежать риска для населенных пунктов, его сбили в безопасной зоне.

Военные подчеркивают, что все действия производились в рамках стандартных процедур контроля воздушного пространства. Инцидент зафиксирован, а воздушное пространство страны оставалось под постоянным наблюдением национальной и международной системы контроля.

Министерство также сообщило общественность о ситуации с целью предотвращения распространения непроверенной информации и подчеркнуло готовность оперативно реагировать на любые новые угрозы с воздуха.

Напомним, в октябре российские военные самолеты уже нарушали воздушное пространство стран ЕС – тогда два истребителя РФ вторглись в небо Литвы во время учений для дозаправки над Калининградской областью.