17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 21:07

Министерство обороны Турции сообщает о сбитом дроне над Черным морем

15 декабря 2025, 21:07
Фото: иллюстративное из открытых источников
Над Черным морем Турция сбила беспилотный летательный аппарат, подняв истребители F-16 для контроля воздушного пространства

Об этом в своей публикации сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает RegioNews.

Над Черным морем турецкие военные сбили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к воздушному пространству страны. Для контроля ситуации в небо подняли истребители F-16 НАТО и турецкие ВВС.

Истребители F-16 подняли в небо для контроля воздушного пространства

Согласно данным Министерства национальной обороны Турции, дрон вышел из-под контроля и мог представлять потенциальную угрозу. Чтобы избежать риска для населенных пунктов, его сбили в безопасной зоне.

Военные подчеркивают, что все действия производились в рамках стандартных процедур контроля воздушного пространства. Инцидент зафиксирован, а воздушное пространство страны оставалось под постоянным наблюдением национальной и международной системы контроля.

Министерство также сообщило общественность о ситуации с целью предотвращения распространения непроверенной информации и подчеркнуло готовность оперативно реагировать на любые новые угрозы с воздуха.

Напомним, в октябре российские военные самолеты уже нарушали воздушное пространство стран ЕС – тогда два истребителя РФ вторглись в небо Литвы во время учений для дозаправки над Калининградской областью.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
07 августа 2025
