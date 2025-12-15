17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 18:45

В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили

15 декабря 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Киева экстрадировали из Германии участницу преступной группы. Она под прикрытием суррогатного материнства продавала младенцев за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Масштабную схему разоблачили еще летом 2023 года. Известно, что в преступную группу входило 12 человек. Среди них владельцы частных клиник в Киеве и Харькове, переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры.

Злоумышленники искали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали им за деньги родить детей от иностранных доноров. Такая услуга обошлась до 70 тысяч евро. Самым матерям обещали всего 12 тысяч евро, а в большинстве случаев они не получали ничего.

Теперь в Украину экстрадировали 50-летнюю представительницу медицинской компании. Она лично подыскивала женщин для участия в программе суррогатного материнства, курировала процесс "подсадки" эмбрионов и фактически эксплуатировала украинских женщин.

"По ходатайству следователей она взята под стражу. За участие в организованной преступной схеме ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
торговля людьми задержание Киев
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57
Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
15 декабря 2025, 19:55
За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
15 декабря 2025, 19:52
Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество
15 декабря 2025, 19:42
Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря
15 декабря 2025, 19:35
Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15
Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров
15 декабря 2025, 19:15
Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию
15 декабря 2025, 18:55
В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина
15 декабря 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »