В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили

Фото: Нацполиция

Правоохранители Киева экстрадировали из Германии участницу преступной группы. Она под прикрытием суррогатного материнства продавала младенцев за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Масштабную схему разоблачили еще летом 2023 года. Известно, что в преступную группу входило 12 человек. Среди них владельцы частных клиник в Киеве и Харькове, переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры.

Злоумышленники искали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали им за деньги родить детей от иностранных доноров. Такая услуга обошлась до 70 тысяч евро. Самым матерям обещали всего 12 тысяч евро, а в большинстве случаев они не получали ничего.

Теперь в Украину экстрадировали 50-летнюю представительницу медицинской компании. Она лично подыскивала женщин для участия в программе суррогатного материнства, курировала процесс "подсадки" эмбрионов и фактически эксплуатировала украинских женщин.

"По ходатайству следователей она взята под стражу. За участие в организованной преступной схеме ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.