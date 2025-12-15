Переговори в Берліні: Віткофф повідомив про значний прогрес США та України

Переговори в Берліні 14 грудня. Фото: Віткофф у Х

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися в неділю в Берліні

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, спеціального посланника Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера, а також делегацій США та України тривала понад п'ять годин.

"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу", – зазначив Віткофф.

Як відомо, 14 грудня о 17:23 за київським часом президент Володимир Зеленський повідомив, що розпочав зустріч у Берліні з представниками США та Німеччини щодо миру в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

