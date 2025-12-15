11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 07:53

Переговори в Берліні: Віткофф повідомив про значний прогрес США та України

15 грудня 2025, 07:53
Читайте также на русском языке
Переговори в Берліні 14 грудня. Фото: Віткофф у Х
Читайте также
на русском языке

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися в неділю в Берліні

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, спеціального посланника Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера, а також делегацій США та України тривала понад п'ять годин.

"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу", – зазначив Віткофф.

Як відомо, 14 грудня о 17:23 за київським часом президент Володимир Зеленський повідомив, що розпочав зустріч у Берліні з представниками США та Німеччини щодо миру в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США війна Зеленський Володимир Віткофф мирний план Трампа мирні переговори Берлін
Зеленський проводить переговори з Кушнером та Віткоффом у Берліні
14 грудня 2025, 17:27
Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України
14 грудня 2025, 13:05
Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph
12 грудня 2025, 19:47
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
Міфи про відключення світла
15 грудня 2025, 11:52
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »