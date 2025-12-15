Фото: ДнепроОВА

В течение дня под вражескими ударами оказались несколько громад Днепропетровщины, зафиксированы разрушения и пожары

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов Никопольского района погиб 53-летний мужчина. Обстрел произошел в течение дня, когда российские войска продолжали наносить удары по прифронтовым громадам Днепропетровской области. Обстоятельства гибели мужчины уточняются, спасательные и коммунальные службы работали на местах поражений.

Поврежденные дома и инфраструктура

Кроме артиллерии, агрессор активно применял FPV-дроны. Под ударами находились Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская громады. В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры, три частных жилых дома, хозяйственное сооружение и гараж. Также зафиксировано повреждение легковых автомобилей и линий электропередач, что повлекло за собой перебои с электроснабжением.

Последствия обстрела Никопольщины

Беспилотниками российская армия ударила и по Павлограду и Терновке. В этих городах возник пожар, повреждена инфраструктура. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и обследовали прилегающие территории, чтобы предотвратить повторные угрозы для жителей.

Также удары БпЛА зафиксировали на Синельниковщине, в частности, в Николаевской и Покровской громадах. Там загорелся пожар, повреждены фермерское хозяйство, автомобиль и линии электропередач. В Грушевской громаде Криворожского района в результате атаки FPV-дрона пострадал местный магазин.

