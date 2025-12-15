17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 18:55

В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина

15 декабря 2025, 18:55
Фото: ДнепроОВА
В течение дня под вражескими ударами оказались несколько громад Днепропетровщины, зафиксированы разрушения и пожары

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов Никопольского района погиб 53-летний мужчина. Обстрел произошел в течение дня, когда российские войска продолжали наносить удары по прифронтовым громадам Днепропетровской области. Обстоятельства гибели мужчины уточняются, спасательные и коммунальные службы работали на местах поражений.

Поврежденные дома и инфраструктура

Кроме артиллерии, агрессор активно применял FPV-дроны. Под ударами находились Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская громады. В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры, три частных жилых дома, хозяйственное сооружение и гараж. Также зафиксировано повреждение легковых автомобилей и линий электропередач, что повлекло за собой перебои с электроснабжением.

Последствия обстрела Никопольщины

Беспилотниками российская армия ударила и по Павлограду и Терновке. В этих городах возник пожар, повреждена инфраструктура. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и обследовали прилегающие территории, чтобы предотвратить повторные угрозы для жителей.

Также удары БпЛА зафиксировали на Синельниковщине, в частности, в Николаевской и Покровской громадах. Там загорелся пожар, повреждены фермерское хозяйство, автомобиль и линии электропередач. В Грушевской громаде Криворожского района в результате атаки FPV-дрона пострадал местный магазин.

Ранее сообщалось, во время переговоров в Берлине спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
