В Киевской области грузовик сбил женщину насмерть

Фото: Нацполиция

Авария произошла 15 декабря в поселке Згуровка. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 59-летний водитель грузовика наехал на женщину. Известно, что она двигалась впереди в попутном направлении с велосипедом в руках. В результате столкновения 64-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили правоохранители.

