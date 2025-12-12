Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Предварительно, оккупанты ударили по громаде БпЛА типа "Герань-2".

Известно о шести пострадавших. Они получили ранения и острую реакцию на стресс, один мужчина – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

Экстренные службы работают на месте попадания.

Напомним, 12 декабря, в Шостке Сумской области российские войска атаковали ударными дронами спортивную школу, где проходила тренировка детей. Предварительно, раненых нет.