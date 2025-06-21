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21 июня 2025, 14:20

Руслан Кравченко официально стал новым генпрокурором

21 июня 2025, 14:20
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фото: ITV
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора

Соответствующий документ №416/2025 обнародован на сайте главы государства в субботу, 21 июня, передает RegioNews.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором",- говорится в указе.

Как известно, у Руслана Кравченко есть 11 лет стажа работы в органах прокуратуры. До нового назначения он возглавлял Государственную налоговую службу, а раньше Киевскую областную военную администрацию.

Должность генерального прокурора оставалась вакантной с октября 2024 года, когда с нее был уволен Андрей Костин.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление назначения Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

17 июня 273 народных депутата поддержали назначение Кравченко.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что процесс состоялся из нарушения процедуры. Он сослался на нормы законодательства, согласно которым кандидатуру Генерального прокурора должен вносить Президент и лично представлять ее в Верховной Раде.

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