Офіс Генпрокурора спростував чутки про відставку Кравченка

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Інформація, яка була поширена деякими Telegram-каналами про начебто подання заяви на відставку Генерального прокурора Руслана Кравченка, є неправдивою

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

У відомстві наголосили, що жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Кажуть, він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої службові обов’язки.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, телеграм-канали із посиланням на посиланням на журналіста Василя Крутчака, повідомили, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку.

Як відомо, Кравченко став новим Генпрокурором наприкінці червня 2025 року. Він мав 11 років стажу роботи в органах прокуратури. До нового призначення він очолював Державну податкову службу, а раніше – Київську обласну військову адміністрацію.