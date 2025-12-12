Фото: ГБР

Подозрение получили двое чиновников воинской части из Хмельнитчины, которые вместо службы отправляли военных работать на частной СТО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Фигуранты обнаруживали военных, не желавших нести службу, но хотели оставаться в штате части. Затем их отправляли работать на СТО в Киевской области, где они ремонтировали частные автомобили и фактически зарабатывали деньги в интересах знакомого одного из чиновников.

Следователи установили по меньшей мере четырех военнослужащих, которые к тому же "делились" денежным обеспечением с руководством.

Сумма ущерба государству в виде безосновательных выплат может превышать 1 млн грн, поскольку схема действовала более года.

Сейчас ГБР исследует служебную документацию части, чтобы установить точный размер ущерба и идентифицировать других возможных причастных.

Чиновникам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

