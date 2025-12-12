15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 14:44

Политические инсайды: "коллективный Ермак" и кадровые перестановки

12 декабря 2025, 14:44
Фото: "Радио Свобода"
В ближайшее время в Украине может появиться новый министр иностранных дел

Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает RegioNews.

По его словам, новый кандидат может быть внесен в парламент вместе с кандидатами на должности министра юстиции и министра энергетики – возможно, уже на следующей неделе.

Хотя официально фамилия не объявлена, в политических кругах неофициально говорят о Сергее Кислице. Текущий министр иностранных дел Андрей Сибига , по данным источников, намерен стать послом в соседней стране – Польше. Агреман для назначения уже оформлен, хотя неизвестно, был ли он уже отправлен.

Еще один нюанс касается украинского посольства в США. Посол Ольга Стефанишин до сих пор не вручила верительные грамоты, что не позволяет ей полноценно исполнять обязанности. Поэтому возникли слухи, что на ее место может быть назначен новый кандидат, однако в Офисе Президента пока не готовы делать замены.

В ОП также обсуждают возможное изменение структуры. Речь идет о трансформации Офиса Президента в "Кабинет президента", что позволит презентовать модель "коллективного Ермака" и обеспечит больше альтернативной информации для общества.

"А пока, как я понимаю, Владимир Александрович все еще продолжает согласовывать с Андреем Борисовичем часть повестки дня. Что вполне логично: слишком много процессов было на нем завязано", – отметил Шлинчак.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что серия кадровых назначений и увольнений планируется на последней пленарной неделе года – 16-18 декабря. По его словам, среди главных кадровых шагов – увольнение члена правительства, который возглавит Офис Президента, и заполнение его вакансии.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

