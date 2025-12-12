Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в дверь лифта. Пострадавших, к счастью, нет.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину. Установлено, что он произвел выстрел из специального средства для отстрела резиновых шаров.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Мужчине объявили подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

