10 декабря 2025, 14:50

В Украине засекретили данные по количеству СОЧ и дезертирству

10 декабря 2025, 14:50
иллюстративное фото: из открытых источников
Офис генпрокурора прекратил публиковать данные по количеству СОЧ и дезертирству

Как передает RegioNews, об этом решении рассказала руководитель прессслужбы ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии hromadske.

В ведомстве говорят, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

В частности, данные о СОЧ и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в Офисе генпрокурора.

Поэтому пока информацию о таких правонарушениях решили скрыть по публичной статистике.

Как сообщалось, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части (СОЧ), что почти в четыре раза превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.

