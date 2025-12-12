В Ровенской области водитель международного автобуса оставил несовершеннолетнюю на заправке

Фото: Нацполиция

Посреди ночи несовершеннолетняя позвонила по телефону полицейским. Как оказалось, ее покинул водитель международного автобуса

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Водитель случайно покинул несовершеннолетнюю пассажирку на заправке. В салоне остались личные вещи и документы 17-летней девочки. Сам автобус уже ехал в сторону Ровно.

Патрульные выехали на заправку, забрали 17-летнюю девушку и отправились вслед за автобусом. Транспортное средство обнаружили на автовокзале Ровно. В ходе разговора водитель объяснил, что случайно не заметил отсутствия пассажирки.

