15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 14:40

В Ровенской области водитель международного автобуса оставил несовершеннолетнюю на заправке

12 декабря 2025, 14:40
Фото: Нацполиция
Посреди ночи несовершеннолетняя позвонила по телефону полицейским. Как оказалось, ее покинул водитель международного автобуса

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Водитель случайно покинул несовершеннолетнюю пассажирку на заправке. В салоне остались личные вещи и документы 17-летней девочки. Сам автобус уже ехал в сторону Ровно.

Патрульные выехали на заправку, забрали 17-летнюю девушку и отправились вслед за автобусом. Транспортное средство обнаружили на автовокзале Ровно. В ходе разговора водитель объяснил, что случайно не заметил отсутствия пассажирки.

Напомним, ранее во Львовской области в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов Apple. Водитель их не задекларировал. Ориентировочная стоимость товара – около 600 тысяч гривен.

