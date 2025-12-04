Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Центр противодействия дезинформации заявил о том, что сообщения российских пропагандистских ресурсов о якобы подготовке наступления на Чернигов не соответствуют реальной обстановке. По оценке специалистов, речь идет не о военных планах, а о информационной кампании, направленной на усиление психологического давления на украинское общество. Такие вбросы активно разгонялись в Телеграмм-каналах и российских медиа на протяжении последних дней.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, подобные заявления являются частью когнитивной операции России. Ее главная цель – создать чувство угрозы в новых направлениях и сформировать иллюзию, что российская армия имеет возможность одновременно вести наступательные действия по всей линии фронта. По его словам, такие информационные манипуляции часто синхронизируются с международными переговорами, чтобы усилить давление на Украину и ее партнеров.

В то же время в ЦПИ отмечают, что реальных сил и ресурсов для наступления именно на Чернигов у российских военных нет. Ситуация в Черниговской области остается под контролем сил обороны Украины, а все попытки провокаций в приграничных районах оперативно прекращаются. Подобные сценарии Россия уже пыталась реализовать раньше, распространяя заявления о "наступлении" на Сумы и Харьков, однако и в тех случаях у врага не было необходимого потенциала для штурма крупных городов.

Ранее сообщалось, Покровск Донецкой области, почти год державший оборону под непрерывным давлением российских войск, окончательно захвачен оккупантами – это стало очередной болезненной потерей для Украины в противостоянии с агрессором.