16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 18:15

РосСМИ распространяют информацию о наступлении на Чернигов: что на самом деле происходит

04 декабря 2025, 18:15
Фото: иллюстративное
Украинские специалисты обратили внимание на очередную информационную волну, которую Кремль использует для создания напряжения вокруг северных регионов страны

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Центр противодействия дезинформации заявил о том, что сообщения российских пропагандистских ресурсов о якобы подготовке наступления на Чернигов не соответствуют реальной обстановке. По оценке специалистов, речь идет не о военных планах, а о информационной кампании, направленной на усиление психологического давления на украинское общество. Такие вбросы активно разгонялись в Телеграмм-каналах и российских медиа на протяжении последних дней.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, подобные заявления являются частью когнитивной операции России. Ее главная цель – создать чувство угрозы в новых направлениях и сформировать иллюзию, что российская армия имеет возможность одновременно вести наступательные действия по всей линии фронта. По его словам, такие информационные манипуляции часто синхронизируются с международными переговорами, чтобы усилить давление на Украину и ее партнеров.

В то же время в ЦПИ отмечают, что реальных сил и ресурсов для наступления именно на Чернигов у российских военных нет. Ситуация в Черниговской области остается под контролем сил обороны Украины, а все попытки провокаций в приграничных районах оперативно прекращаются. Подобные сценарии Россия уже пыталась реализовать раньше, распространяя заявления о "наступлении" на Сумы и Харьков, однако и в тех случаях у врага не было необходимого потенциала для штурма крупных городов.

Ранее сообщалось, Покровск Донецкой области, почти год державший оборону под непрерывным давлением российских войск, окончательно захвачен оккупантами – это стало очередной болезненной потерей для Украины в противостоянии с агрессором.

фейк Черниговская область информационная война пропаганда наступление Силы обороны
04 декабря 2025
07 августа 2025
