Фото: Нацполиция

В столице задержали мошенника, который обманул 80-летнюю женщину. Он выманил у женщины более 300 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

80-летняя женщина обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что передала незнакомцу 362 тысяч гривен на срочную операцию для сына. По ее словам, она поверила словам звонившего ему человека и просила передать средства через водителя такси.

Впоследствии правоохранители разоблачили мошенника. Им оказался 31-летний местный житель. Вместе с сообщниками он позвонил по телефону пенсионерке и убедил ее в том, что ее сын попал в ДТП, и теперь нуждается в срочной операции.

"Роль задержанного в мошеннической схеме заключалась в том, что он организовал получение денег: заказал в адрес женщины такси, договорился с водителем, которому пенсионерка передала средства, а затем перечислил полученную сумму на электронный кошелек", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили аферисту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Теперь ищут других участников схемы.

