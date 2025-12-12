15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 14:25

В Киеве пенсионерка отдала аферистам 362 тысячи на "лечение сына"

12 декабря 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В столице задержали мошенника, который обманул 80-летнюю женщину. Он выманил у женщины более 300 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

80-летняя женщина обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что передала незнакомцу 362 тысяч гривен на срочную операцию для сына. По ее словам, она поверила словам звонившего ему человека и просила передать средства через водителя такси.

Впоследствии правоохранители разоблачили мошенника. Им оказался 31-летний местный житель. Вместе с сообщниками он позвонил по телефону пенсионерке и убедил ее в том, что ее сын попал в ДТП, и теперь нуждается в срочной операции.

"Роль задержанного в мошеннической схеме заключалась в том, что он организовал получение денег: заказал в адрес женщины такси, договорился с водителем, которому пенсионерка передала средства, а затем перечислил полученную сумму на электронный кошелек", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили аферисту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Теперь ищут других участников схемы.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили организованную группу "черных риелторов", которые завладевали недвижимостью социально незащищенных граждан — пострадавших содержали в помещении, похожем на "приют для животных", приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Киев
Искала заработок в интернете: жительницу Буковины обворовали "работодатели"
11 декабря 2025, 16:45
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине
12 декабря 2025, 16:09
Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство
12 декабря 2025, 15:55
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12 декабря 2025, 15:33
Удар россиян по АЗС в Харьковской области: в полиции показали последствия
12 декабря 2025, 15:26
Инвалидность за 3 тысячи: в Житомирской области разоблачили дельца, который обещал "помощь" военному
12 декабря 2025, 15:25
На Киевщине в доме нашли мертвыми супругов и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик в больнице
12 декабря 2025, 15:15
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
На Львовщине судили командира из-за СЗЧ пятерых военных
12 декабря 2025, 14:55
Политические инсайды: "коллективный Ермак" и кадровые перестановки
12 декабря 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »