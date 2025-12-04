"Мирный план": Умеров проведет повторную встречу с США в Майами

Фото: Telegram/Рустем Умеров

Встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с переговорщиками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 4 декабря в Майами

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

По информации собеседника агентства Associated Press, стороны планируют продолжить обсуждение деталей так называемого "мирного плана" по завершению войны в Украине.

Чиновник отказался раскрывать детали повестки дня, отметив, что нет полномочий публично комментировать эти вопросы.

В то же время посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила запланированую встречу.

"Рустем Умеров – глава делегации, у которого нет другой работы, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками. Он приземлится в США 4 декабря, чтобы иметь повторную встречу с делегацией", – отметила она.

Стефанишина добавила, что Украина ожидает продолжения диалога по итогам визита Виткоффа и Кушнера в Москву. В то же время она отметила, что в переговорах "не слишком много прогресса", однако процесс продолжается.

Как известно, накануне Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в общении с журналистами в Брюсселе подтвердил, что украинская делегация получила приглашение в Соединенные Штаты.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно , однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

