07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
20:50  03 декабря
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
20:25  03 декабря
В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 07:15

"Мирный план": Умеров проведет повторную встречу с США в Майами

04 декабря 2025, 07:15
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Рустем Умеров
Читайте також
українською мовою

Встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с переговорщиками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 4 декабря в Майами

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

По информации собеседника агентства Associated Press, стороны планируют продолжить обсуждение деталей так называемого "мирного плана" по завершению войны в Украине.

Чиновник отказался раскрывать детали повестки дня, отметив, что нет полномочий публично комментировать эти вопросы.

В то же время посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила запланированую встречу.

"Рустем Умеров – глава делегации, у которого нет другой работы, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками. Он приземлится в США 4 декабря, чтобы иметь повторную встречу с делегацией", – отметила она.

Стефанишина добавила, что Украина ожидает продолжения диалога по итогам визита Виткоффа и Кушнера в Москву. В то же время она отметила, что в переговорах "не слишком много прогресса", однако процесс продолжается.

Как известно, накануне Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в общении с журналистами в Брюсселе подтвердил, что украинская делегация получила приглашение в Соединенные Штаты.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно , однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США Россия война мирный план Трампа переговоры Умеров Рустем обсуждение
После положительной оценки переговоров с Путиным США пригласили украинскую делегацию в Америку
03 декабря 2025, 19:46
Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание
03 декабря 2025, 10:29
Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Покушение на жизнь полицейских в Житомире: мужчина получил до 11 лет заключения
04 декабря 2025, 07:49
Ночная атака на Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура, шесть пострадавших
04 декабря 2025, 07:39
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
04 декабря 2025, 07:34
В Херсоне российский обстрел унес жизнь 6-летнего ребенка
04 декабря 2025, 07:28
Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1100 оккупантов
04 декабря 2025, 07:13
До шести возросло количество пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу
04 декабря 2025, 07:04
История одномоментного отречения Ермака – это репетиция такого же молниеносного отречения от Зеленского
03 декабря 2025, 23:01
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
03 декабря 2025, 22:36
Украина экспортировала более 100 тысяч тонн сахара
03 декабря 2025, 22:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »