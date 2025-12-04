20:50  03 грудня
04 грудня 2025, 07:15

"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі

04 грудня 2025, 07:15
Фото: Telegram/Рустем Умєров
Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова із переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Маямі

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовника агентства Associated Press, сторони планують продовжити обговорення деталей так званого "мирного плану" щодо завершення війни в Україні.

Чиновник відмовився розкривати деталі порядку денного, зазначивши, що не має повноважень публічно коментувати ці питання.

Водночас посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила заплановану зустріч.

"Рустем Умєров – глава делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори з американськими та європейськими союзниками. Він приземлиться у США 4 грудня, щоб мати повторну зустріч із делегацією", – зазначила вона.

Стефанішина додала, що Україна очікує на продовження діалогу за підсумками візиту Віткоффа та Кушнера до Москви. Водночас вона зазначила, що наразі у перемовинах "не надто багато прогресу", однак процес триває.

Як відомо, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами в Брюсселі підтвердив, що українська делегація отримала запрошення до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

