Украинские дипломаты готовятся к новым переговорам в США после оценки результатов предварительных переговоров в Москве

Об этом сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

После переговоров в Москве украинская делегация была приглашена в США для продолжения мирных консультаций. Американская сторона положительно оценила результаты предварительных переговоров и считает их шагом вперед в мирном процессе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров НАТО в штаб-квартире Альянса.

По словам Сибиги, представители США подтвердили намерение продолжить работу с украинской стороной в ближайшее время, что позволяет расширить обсуждение ключевых вопросов безопасности и дипломатического урегулирования конфликта.

Параллельно продолжаются консультации руководителя украинской делегации Рустема Умерова с партнерами из Великобритании, Германии и Франции. Основная цель этих встреч – координация дальнейших шагов и оценка прогресса, достигнутого в ходе предварительных переговоров.

Эксперты отмечают, что такие многосторонние консультации способствуют более четкой координации международной поддержки и позволяют Украине более эффективно отстаивать свои позиции на дипломатическом фронте.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно, однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

