14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 19:46

После положительной оценки переговоров с Путиным США пригласили украинскую делегацию в Америку

03 декабря 2025, 19:46
Читайте також українською мовою
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

Украинские дипломаты готовятся к новым переговорам в США после оценки результатов предварительных переговоров в Москве

Об этом сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

После переговоров в Москве украинская делегация была приглашена в США для продолжения мирных консультаций. Американская сторона положительно оценила результаты предварительных переговоров и считает их шагом вперед в мирном процессе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров НАТО в штаб-квартире Альянса.

По словам Сибиги, представители США подтвердили намерение продолжить работу с украинской стороной в ближайшее время, что позволяет расширить обсуждение ключевых вопросов безопасности и дипломатического урегулирования конфликта.

Параллельно продолжаются консультации руководителя украинской делегации Рустема Умерова с партнерами из Великобритании, Германии и Франции. Основная цель этих встреч – координация дальнейших шагов и оценка прогресса, достигнутого в ходе предварительных переговоров.

Эксперты отмечают, что такие многосторонние консультации способствуют более четкой координации международной поддержки и позволяют Украине более эффективно отстаивать свои позиции на дипломатическом фронте.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно, однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Москва делегация мирные переговоры
Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание
03 декабря 2025, 10:29
Уровень жизни в ЕС опустился до минимума за 40 лет по сравнению со США - Bloomberg
02 декабря 2025, 22:22
Прямо сейчас проходит важная встреча Путина и советников Трампа: последствия для Украины
02 декабря 2025, 20:51
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
13 лет тюрьмы: суд оставил без изменений приговор жителю Винницы за изнасилование несовершеннолетней дочери
03 декабря 2025, 20:24
Шесть вражеских БпЛА сбили украинские военные на Днепропетровщине
03 декабря 2025, 20:09
В Черкасской и Ивано-Франковской области разоблачили мошеннический бизнес на "гуманитарных авто"
03 декабря 2025, 20:00
На Волыни планируют продать около 10 000 новогодних елок: какие цены на ярмарках
03 декабря 2025, 19:35
В Кривом Роге в результате обстрела пострадали уже три человека, среди них 3-х летняя девочка
03 декабря 2025, 19:23
Можно существенно поднять денежное довольствие как военным в тылу, так и на фронте. Но с Сырским это сделать невозможно
03 декабря 2025, 19:19
В Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажном доме
03 декабря 2025, 19:11
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу и Никопольщине: три человека ранены, критическая инфраструктура
03 декабря 2025, 18:54
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили, чего ждать 4 декабря
03 декабря 2025, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »