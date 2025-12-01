12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 07:10

Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров во Флориде

01 декабря 2025, 07:10
Фото: из открытых источников
Глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что состоявшиеся во Флориде 30 ноября переговоры с американскими представителями прошли сложно, но результативно

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование миру Украины", – сказал он.

Впоследствии Умеров сообщил, что доложил Зеленскому о результатах работы в США. Он подчеркнул, что стороны достигли "существенного продвижения в продвижении достойного мира и сближении позиций с американской стороной".

По его словам, ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – делятся обеими сторонами. Работа над согласованием совместного рамочного решения продолжается.

Как известно, проходившие в воскресенье во Флориде (Майами) переговоры между украинской и американской делегациями завершились с оценкой "продуктивные" с обеих сторон. Госсекретарь США Марк Рубио и Рустем Умеров подтвердили положительный характер встречи.

По данным Axios, во время консультаций США стремились продвинуться в двух ключевых вопросах, которые остаются нерешенными: по территориям и гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что президент Украины не подпишет ни одного документа, предусматривающего отказ от украинских территорий, пока будет занимать должность.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

