09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
01 грудня 2025, 07:10

Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у Флориді

01 грудня 2025, 07:10
Фото: з відкритих джерел
Голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що переговори з американськими представниками, які відбулися у Флориді 30 листопада, пройшли складно, але результативно

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", – зазначив він.

Згодом Умєров повідомив, що доповів Зеленському про результати роботи у США. Він підкреслив, що сторони досягли "суттєвого поступу у просуванні достойного миру та зближенні позицій із американською стороною".

За його словами, ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – поділяються обома сторонами. Робота над узгодженням спільного рамкового рішення триває.

Як відомо, переговори між українською та американською делегаціями, які проходили в неділю у Флориді (Маямі), завершилися з оцінкою "продуктивні" з обох сторін. Держсекретар США Марко Рубіо та Рустем Умєров підтвердили позитивний характер зустрічі.

За даними Axios, під час консультацій США прагнули просунутися у двох ключових питаннях, які залишаються невирішеними: щодо територій та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили, що президент України не підпише жодного документа, що передбачатиме відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

Україна США перемовини мирна угода мирний план Трампа Умєров Рустем Зеленський Володимир територія гарантії безпеки
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
