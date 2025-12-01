Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у Флориді

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що переговори з американськими представниками, які відбулися у Флориді 30 листопада, пройшли складно, але результативно

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", – зазначив він.

Згодом Умєров повідомив, що доповів Зеленському про результати роботи у США. Він підкреслив, що сторони досягли "суттєвого поступу у просуванні достойного миру та зближенні позицій із американською стороною".

За його словами, ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – поділяються обома сторонами. Робота над узгодженням спільного рамкового рішення триває.

Як відомо, переговори між українською та американською делегаціями, які проходили в неділю у Флориді (Маямі), завершилися з оцінкою "продуктивні" з обох сторін. Держсекретар США Марко Рубіо та Рустем Умєров підтвердили позитивний характер зустрічі.

За даними Axios, під час консультацій США прагнули просунутися у двох ключових питаннях, які залишаються невирішеними: щодо територій та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили, що президент України не підпише жодного документа, що передбачатиме відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.

