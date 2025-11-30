Украина и США начали переговоры о путях достижения "достойного мира"
В Соединенных Штатах стартовала очередная встреча украинской и американской делегаций
Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
"Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", – говорится в сообщении.
По словам Умерова, украинская делегация будет докладывать президенту Владимиру Зеленскому по итогам сегодняшних встреч.
Позднее сообщение Рустема Умерова было удалено из его Telegram-канала.
Ранее мы сообщали о том, кто вместо Ермака встретится с посланником Трампа Виткоффом. Как известно, именно Андрей Ермак на этой неделе должен был ехать в Майами (Флорида) для переговоров с посланниками Трампа.