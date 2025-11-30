17:04  30 ноября
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2025, 15:59

Украина и США начали переговоры о путях достижения "достойного мира"

30 ноября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Соединенных Штатах стартовала очередная встреча украинской и американской делегаций

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", – говорится в сообщении.

По словам Умерова, украинская делегация будет докладывать президенту Владимиру Зеленскому по итогам сегодняшних встреч.

Позднее сообщение Рустема Умерова было удалено из его Telegram-канала.

Ранее мы сообщали о том, кто вместо Ермака встретится с посланником Трампа Виткоффом. Как известно, именно Андрей Ермак на этой неделе должен был ехать в Майами (Флорида) для переговоров с посланниками Трампа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США политика переговоры Умеров Рустем мир
Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43
Экспосолка Украины в США Маркарова получила новую должность
30 ноября 2025, 13:22
После увольнения Ермак посетил Офис президента и разговаривал с Зеленским, – нардеп
30 ноября 2025, 11:19
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Украине изменят правила распределения новобранцев между боевыми бригадами
30 ноября 2025, 17:33
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
30 ноября 2025, 17:04
Новым главой Офиса Президента может стать кадровый военный
30 ноября 2025, 16:35
Украинские военные испытывают новое вооружение для противодействия российским КАБам
30 ноября 2025, 16:20
Силы обороны остановили россиян у Гуляйполя
30 ноября 2025, 15:49
В некоторых районах Киева после ракетной атаки до сих пор не возобновлено электроснабжение
30 ноября 2025, 15:19
О справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны
30 ноября 2025, 14:58
Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43
В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки
30 ноября 2025, 14:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »