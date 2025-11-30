На четвертый год войны Украина ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла"

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также некоторых граждан РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл", – сообщил он.

Зеленский также отметил, что санкции против этих компаний ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать.

Напомним, в начале ноября Зеленский подписал новые санкции против поддерживающих российскую агрессию. Под удар попали "кошелек" Путина и российские чиновники.