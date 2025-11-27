Перед гарантиями безопасности – мирное соглашение: США очертили условия для Украины – Politico

Фото: AP

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что Соединенные Штаты хотят, чтобы мирное соглашение с Россией было подписано, прежде чем предоставить какие-либо гарантии безопасности Украине

Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, Рубио во время телефонного разговора с европейскими чиновниками подчеркнул, что американские предложения Киеву на протяжении последней недели основываются именно на этом условии.

"Президент Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые обеспечат Киеву чувство безопасности", – цитирует издание источника, близкие к переговорам.

В публикации добавляют, что лидеры Украины считают западные гарантии безопасности основой любого возможного соглашения с Россией, хотя члены НАТО пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны в плане военной помощи и разведки.

Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало расшифровку двух частных разговоров: советника Путина Юрия Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом. В первой Виткофф советовал Ушакову, как представить Трампу российские предложения мирного плана. Во втором разговоре Ушаков и Кирилл Дмитриев обсуждали, как передать российский вариант плана команде Трампа, чтобы американская сторона подала эти наработки в качестве собственного документа.

Как известно, 20 ноября США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

По данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

