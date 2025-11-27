11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
09:42  27 листопада
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
08:49  27 листопада
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 07:46

Перед гарантіями безпеки – мирна угода: США окреслили умови для України – Politico

27 листопада 2025, 07:46
Читайте также на русском языке
Фото: AP
Читайте также
на русском языке

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Сполучені Штати хочуть, щоби мирна угода з Росією була підписана, перш ніж надати будь-які гарантії безпеки Україні

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками наголосив, що американські пропозиції Києву упродовж останнього тижня ґрунтуються саме на цій умові.

"Президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Києву відчуття безпеки", – цитує видання джерела, близькі до переговорів.

У публікації додають, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало розшифровку двох приватних розмов: радника Путіна Юрія Ушакова зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. У першій Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу російські пропозиції "мирного плану". У другій розмові Ушаков і Кирило Дмитрієв обговорювали, як передати російський варіант плану команді Трампа, щоб американська сторона подала ці напрацювання як власний документ.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Рубіо Дональд Трамп Україна мирний план мирний план Трампа гарантії безпеки
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Доїхати потягом до Німеччини з України можна буде лише з однією пересадкою
27 листопада 2025, 14:16
На Київщині жінка розкритикувала трирічну дівчинку-переселенку за російську мову
27 листопада 2025, 14:15
У Харкові судили чоловіка, який продавав відстрочку від військової служби
27 листопада 2025, 13:55
ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини
27 листопада 2025, 13:43
В Одесі загорівся житловий будинок: рятувальники показали відео
27 листопада 2025, 13:25
Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали
27 листопада 2025, 12:57
У Харкові ділок розробив схему втечі з України за 14 тисяч доларів
27 листопада 2025, 12:55
Держава допоможе батькам оплачувати садок для дитини
27 листопада 2025, 12:44
У Харкові трамвай зіткнувся з авто: в мережі публікують відео
27 листопада 2025, 12:35
Смертельне ДТП: на Житомирщині під колесами авто загинула невідома жінка
27 листопада 2025, 12:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »