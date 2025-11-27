Перед гарантіями безпеки – мирна угода: США окреслили умови для України – Politico

Фото: AP

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Сполучені Штати хочуть, щоби мирна угода з Росією була підписана, перш ніж надати будь-які гарантії безпеки Україні

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками наголосив, що американські пропозиції Києву упродовж останнього тижня ґрунтуються саме на цій умові.

"Президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Києву відчуття безпеки", – цитує видання джерела, близькі до переговорів.

У публікації додають, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало розшифровку двох приватних розмов: радника Путіна Юрія Ушакова зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. У першій Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу російські пропозиції "мирного плану". У другій розмові Ушаков і Кирило Дмитрієв обговорювали, як передати російський варіант плану команді Трампа, щоб американська сторона подала ці напрацювання як власний документ.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

