Фото: иллюстративное

ЕС представил свой план по урегулированию конфликта в Украине, который отличается от предложений Трампа

Об этом идет речь в сообщении The Washington Post, сообщает RegioNews.

Европейские союзники подготовили собственный пакет предложений в ответ на план, продвигаемый Дональдом Трампом по урегулированию российско-украинской войны. Представители ЕС прибыли с соответствующим документом на переговоры в Женеву, где представили свои ключевые позиции и видение дальнейших шагов.

В центре европейского предложения три базовых положения.

Первое касается отсутствия каких-либо ограничений на Вооруженные силы Украины. ЕС отмечает, что украинская армия должна иметь возможность сохранять и развивать свой оборонный потенциал в полном объеме.

Второй пункт предусматривает возвращение Украине контроля за стратегическими объектами, среди которых Запорожская атомная электростанция, Каховская дамба и Кинбурнская коса. Кроме того, Украина должна гарантировать свободные и безопасные переходы через Днепр.

Третье положение касается территориальных вопросов, которые предлагают обсуждать только после установления установившегося режима прекращения огня.

Европейские стороны подчеркивают, что перемирие не должно предусматривать вывод украинских войск из Донбасса. По их замыслу это позволит избежать односторонних уступок и обеспечить более равные условия для дальнейшего политического диалога.

По данным издания, европейская делегация планирует продолжать консультации с международными партнерами, чтобы согласовать общую позицию по поводу будущих переговорных форматов и возможных сценариев прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, уже сегодня 23 ноября в Женеве должна состояться ключевая встреча представителей Украины, США и ЕС для обсуждения возможных параметров будущего мирного соглашения.

Напомним, Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавит Ермак, а в состав войдут Буданов и Умеров. Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.