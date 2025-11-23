14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 17:35

Текущая версия мирного плана США соответствует большинству украинских приоритетов, – Умеров

23 ноября 2025, 17:35
Фото: иллюстративное
Документ США по мирному плану уже учитывает большинство ключевых приоритетов Украины и находится на финальном согласовании

Об этом в своем Телеграмм-канале пишет секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что текущая версия документа отражает большинство ключевых приоритетов Украины. В то же время, он уточнил, что план находится на завершающем этапе согласования.

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их готовность учитывать наши замечания. Это способствует продвижению совместного процесса. Ожидаем дополнительного прогресса в течение сегодняшнего дня", — отметил Умеров.

По данным агентства Reuters, окончательное согласование мирного плана между Украиной и США состоится в ходе личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы учесть в документе критически важные интересы Украины.

В социальных сетях Дональд Трамп прокомментировал, что война между Украиной и Россией является поражением для всех сторон. При этом он отметил, что украинские лидеры пока не выразили благодарность США за их помощь, а некоторые европейские страны продолжают закупать российскую нефть.

Ранее сообщалось, украинская делегация продолжает важные переговоры в Женеве, где появилось "предварительное понимание" о возможном учете американскими предложениями ключевых элементов украинского видения завершения войны.

В Женеве продолжаются важные переговоры по завершению войны в Украине, – Зеленский
23 ноября 2025, 16:17
Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
23 ноября 2025, 13:45
ЕС подготовила три ключевых пункта контрпозиции к мирному плану Трампа в Украине
23 ноября 2025, 10:06
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Украинскому певцу Melovin сделал предложение военнослужащий прямо на Майдане Незалежности
23 ноября 2025, 18:00
В Днепре подозреваемый в стрельбе 46-летний мужчина ранил двух местных жителей
23 ноября 2025, 17:00
В результате боевых действий со стороны оккупанта разрушена почти вся генерация на Черниговщине, – The Guardian
23 ноября 2025, 16:33
В Женеве продолжаются важные переговоры по завершению войны в Украине, – Зеленский
23 ноября 2025, 16:17
Украинские спецназовцы уничтожили склады дронов и позиции окупантов в Донецкой области
23 ноября 2025, 15:48
В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля: обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие
23 ноября 2025, 15:05
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
23 ноября 2025, 14:45
Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
23 ноября 2025, 13:45
Враг нанес удары по жилым районам Херсонщины: четверо погибших и 11 раненых
23 ноября 2025, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
