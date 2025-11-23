Фото: иллюстративное

Документ США по мирному плану уже учитывает большинство ключевых приоритетов Украины и находится на финальном согласовании

Об этом в своем Телеграмм-канале пишет секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что текущая версия документа отражает большинство ключевых приоритетов Украины. В то же время, он уточнил, что план находится на завершающем этапе согласования.

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их готовность учитывать наши замечания. Это способствует продвижению совместного процесса. Ожидаем дополнительного прогресса в течение сегодняшнего дня", — отметил Умеров.

По данным агентства Reuters, окончательное согласование мирного плана между Украиной и США состоится в ходе личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы учесть в документе критически важные интересы Украины.

В социальных сетях Дональд Трамп прокомментировал, что война между Украиной и Россией является поражением для всех сторон. При этом он отметил, что украинские лидеры пока не выразили благодарность США за их помощь, а некоторые европейские страны продолжают закупать российскую нефть.

Ранее сообщалось, украинская делегация продолжает важные переговоры в Женеве, где появилось "предварительное понимание" о возможном учете американскими предложениями ключевых элементов украинского видения завершения войны.