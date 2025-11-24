12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 07:27

Мирний план: Україна та США оприлюднили спільну заяву після переговорів у Женеві

24 листопада 2025, 07:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна та Сполучені Штати заявили про відчутний прогрес у переговорах щодо мирної угоди. Обидві делегації після зустрічі у Женеві назвали консультації конструктивними та продуктивними

Про це повідомив Офіс Президента, передає RegioNews.

За результатами зустрічі Київ і Вашингтон підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ, який визначає подальші кроки у мирному процесі.

У спільній заяві підкреслюється: "будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України й забезпечувати справедливий та стійкий мир".

Українська сторона висловила вдячність Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за його "невтомні зусилля" у просуванні мирного врегулювання та збереженні людських життів.

Київ і Вашингтон домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над узгодженням пропозицій, а також підтримувати тісний контакт з європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти двох держав.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що документ США щодо мирного плану вже враховує більшість ключових пріоритетів України та перебуває на фінальному узгодженні.

Як відомо, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до "мирного плану" США з 28 пунктів, які передбачають зокрема обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб та початок переговорів від лінії зіткнення. ЗМІ опублікували повний текст.

У четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна мирні переговори мирний план Трампа Офіс президента Зеленський Володимир
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55
Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54
Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35
Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03
Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58
Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55
У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »