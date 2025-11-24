Мирний план: Україна та США оприлюднили спільну заяву після переговорів у Женеві

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна та Сполучені Штати заявили про відчутний прогрес у переговорах щодо мирної угоди. Обидві делегації після зустрічі у Женеві назвали консультації конструктивними та продуктивними

Про це повідомив Офіс Президента, передає RegioNews.

За результатами зустрічі Київ і Вашингтон підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ, який визначає подальші кроки у мирному процесі.

У спільній заяві підкреслюється: "будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України й забезпечувати справедливий та стійкий мир".

Українська сторона висловила вдячність Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за його "невтомні зусилля" у просуванні мирного врегулювання та збереженні людських життів.

Київ і Вашингтон домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над узгодженням пропозицій, а також підтримувати тісний контакт з європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти двох держав.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що документ США щодо мирного плану вже враховує більшість ключових пріоритетів України та перебуває на фінальному узгодженні.

Як відомо, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до "мирного плану" США з 28 пунктів, які передбачають зокрема обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб та початок переговорів від лінії зіткнення. ЗМІ опублікували повний текст.

У четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

