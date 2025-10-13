08:57  13 октября
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 09:41

Зеленский рассказал о втором за два дня разговоре с Трампом: "Очень продуктивно"

13 октября 2025, 09:41
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства назвал ее "очень продуктивной"

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

Среди обсуждаемых тем – усиление ПВО и много деталей, связанных с энергетикой.

"Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по поводу нашей устойчивости, и по поводу нашей дальнобойности. Многие детали по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", – отметил Зеленский.

Как известно, в субботу, 11 октября, президенты уже обсуждали удары РФ по энергетике и возможности усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключил, что может предупредить российского президента Владимира Путина о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk в случае, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война энергетика Разговор ПВО поддержка президенты
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53
В Киевской области во время обстрела подстанции получили ранения двое работников ДТЭК
12 октября 2025, 14:03
В Харьковской области в результате обстрелов БпЛА – 5 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка
12 октября 2025, 11:20
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Массированная атака на Одесщину: дроны РФ вызвали масштабные пожары
13 октября 2025, 09:26
В двух областях ввели экстренные отключения света
13 октября 2025, 09:19
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
13 октября 2025, 08:57
Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине
13 октября 2025, 08:40
Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток
13 октября 2025, 08:25
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53
Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых
13 октября 2025, 07:29
Пятеро погибших и 44 раненых: последствия российских атак на Сумщине в октябре
13 октября 2025, 07:13
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »