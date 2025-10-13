Зеленский рассказал о втором за два дня разговоре с Трампом: "Очень продуктивно"

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства назвал ее "очень продуктивной"

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

Среди обсуждаемых тем – усиление ПВО и много деталей, связанных с энергетикой.

"Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по поводу нашей устойчивости, и по поводу нашей дальнобойности. Многие детали по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", – отметил Зеленский.

Как известно, в субботу, 11 октября, президенты уже обсуждали удары РФ по энергетике и возможности усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключил, что может предупредить российского президента Владимира Путина о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk в случае, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

