Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские документируют последствия ночных обстрелов в нескольких районах области, где пострадали пять человек

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Полицейские Харьковщины продолжают фиксировать последствия обстрелов, нанесенных армией страны-агрессора. За последние сутки удары пришлись на Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения применялись управляемые авиабомбы и разные типы беспилотников.

Ночью дрон попал в здание учебного заведения в Чугуеве. Из-за удара выбиты окна и двери, поврежден фасад и кровля. На месте возник пожар. Также пострадали соседние многоэтажные дома и легковые автомобили. В результате инцидента травмированы пять человек: 12-летняя девочка, две женщины 59 и 78 лет и мужчины 54 и 69 лет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь из-за острой стрессовой реакции.

Повреждено здание учебного учреждения в Чугуеве

В Волчанске из-за удара вражеского дрона загорелся жилой дом, однако обошлось без пострадавших. В поселке Боровая FPV-дрон попал в автомобиль скорой помощи, повредив боковое стекло. Кроме того, на территории Боровской громады зафиксировано разрушение сельскохозяйственной техники. В Купянском районе под обстрелами пострадало учебное заведение в поселке Шевченково.

11 октября правоохранители осмотрели места событий и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам военных преступлений.

