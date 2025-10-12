16:46  11 октября
12 октября 2025, 11:20

В Харьковской области в результате обстрелов БпЛА – 5 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка

12 октября 2025, 11:20
Фото: Национальная полиция Украины
Полицейские документируют последствия ночных обстрелов в нескольких районах области, где пострадали пять человек

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Полицейские Харьковщины продолжают фиксировать последствия обстрелов, нанесенных армией страны-агрессора. За последние сутки удары пришлись на Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения применялись управляемые авиабомбы и разные типы беспилотников.

Ночью дрон попал в здание учебного заведения в Чугуеве. Из-за удара выбиты окна и двери, поврежден фасад и кровля. На месте возник пожар. Также пострадали соседние многоэтажные дома и легковые автомобили. В результате инцидента травмированы пять человек: 12-летняя девочка, две женщины 59 и 78 лет и мужчины 54 и 69 лет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь из-за острой стрессовой реакции.

Повреждено здание учебного учреждения в Чугуеве

В Волчанске из-за удара вражеского дрона загорелся жилой дом, однако обошлось без пострадавших. В поселке Боровая FPV-дрон попал в автомобиль скорой помощи, повредив боковое стекло. Кроме того, на территории Боровской громады зафиксировано разрушение сельскохозяйственной техники. В Купянском районе под обстрелами пострадало учебное заведение в поселке Шевченково.

11 октября правоохранители осмотрели места событий и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам военных преступлений.

Ранее сообщалось, в Донецкой области за последние сутки обстрелы унесли жизни четырех человек и ранили девятерых. Под ударом оказались несколько районов, а повреждения коснулись жилых домов, автомобилей и важной инфраструктуры.

