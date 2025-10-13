08:57  13 октября
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 08:40

Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине

13 октября 2025, 08:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Bloomberg
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может предупредить российского президента Владимира Путина о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk в случае, если война не будет урегулирована в ближайшее время

Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на слова американского президента, озвученные в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, передает RegioNews.

Трамп отметил, что стремится обеспечить Украину новыми партиями вооружения по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Им бы хотелось Tomahawk. Мы говорили об этом. Так что посмотрим. Ну, не знаю, возможно, мне придется поговорить с Россией, честно говоря, о "Томагавках"", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, собирается ли он еще раз говорить с Путиным, Трамп ответил: "Возможно, я поговорю с ним. Я могу сказать: "Слушайте, если этот конфликт не будет решен, я пришлю им "Томагавки"". Это невероятное, очень агрессивное оружие.

В то же время Трамп подчеркнул, что стремится к завершению войны в Украине.

Напомним, на днях Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Справка: Tomahawk – это стратегическая и тактическая ракета большой дальности, преодолевающая путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные) и возможность запуска с разных платформ. Точная дальность ракеты засекречена.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Россия Украина США война ракета Tomahawk
Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток
13 октября 2025, 08:25
Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk в Украину
11 октября 2025, 19:11
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Зеленский рассказал о втором за два дня разговоре с Трампом: "Очень продуктивно"
13 октября 2025, 09:41
Массированная атака на Одесщину: дроны РФ вызвали масштабные пожары
13 октября 2025, 09:26
В двух областях ввели экстренные отключения света
13 октября 2025, 09:19
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
13 октября 2025, 08:57
Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток
13 октября 2025, 08:25
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53
Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых
13 октября 2025, 07:29
Пятеро погибших и 44 раненых: последствия российских атак на Сумщине в октябре
13 октября 2025, 07:13
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »