Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может предупредить российского президента Владимира Путина о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk в случае, если война не будет урегулирована в ближайшее время

Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на слова американского президента, озвученные в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, передает RegioNews.

Трамп отметил, что стремится обеспечить Украину новыми партиями вооружения по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Им бы хотелось Tomahawk. Мы говорили об этом. Так что посмотрим. Ну, не знаю, возможно, мне придется поговорить с Россией, честно говоря, о "Томагавках"", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, собирается ли он еще раз говорить с Путиным, Трамп ответил: "Возможно, я поговорю с ним. Я могу сказать: "Слушайте, если этот конфликт не будет решен, я пришлю им "Томагавки"". Это невероятное, очень агрессивное оружие.

В то же время Трамп подчеркнул, что стремится к завершению войны в Украине.

Напомним, на днях Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Справка: Tomahawk – это стратегическая и тактическая ракета большой дальности, преодолевающая путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные) и возможность запуска с разных платформ. Точная дальность ракеты засекречена.

