Зеленський розповів про другу за два дні розмову з Трампом: "Дуже продуктивно"

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський розповів, що вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави назвав її "дуже продуктивною"

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

Серед тем, які обговорювали – посилення ППО і багато деталей, пов'язаних із енергетикою.

"Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – зазначив Зеленський.

Як відомо, у суботу, 11 жовтня, президенти вже обговорювали удари РФ по енергетиці та можливості посилення української системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не виключив, що може попередити російського президента Володимира Путіна про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk у разі, якщо війна не буде врегульована найближчим часом

