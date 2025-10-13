10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 09:41

Зеленський розповів про другу за два дні розмову з Трампом: "Дуже продуктивно"

13 жовтня 2025, 09:41
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський розповів, що вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави назвав її "дуже продуктивною"

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

Серед тем, які обговорювали – посилення ППО і багато деталей, пов'язаних із енергетикою.

"Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – зазначив Зеленський.

Як відомо, у суботу, 11 жовтня, президенти вже обговорювали удари РФ по енергетиці та можливості посилення української системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не виключив, що може попередити російського президента Володимира Путіна про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk у разі, якщо війна не буде врегульована найближчим часом

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США війна енергетика Розмова ППО підтримка президенти
На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін
13 жовтня 2025, 07:53
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Харківщині внаслідок обстрілів БпЛА – 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка
12 жовтня 2025, 11:20
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік
13 жовтня 2025, 11:47
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів
13 жовтня 2025, 11:15
У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
13 жовтня 2025, 11:04
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня 2025, 10:05
82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО
13 жовтня 2025, 09:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »