Фото: иллюстративное

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Киевской области российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате очередной атаки на подстанцию в Бориспольском районе пострадали двое работников энергетической компании ДТЭК. Оба мужчины с ранениями доставлены в местную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно известно, что один из энергетиков получил обломочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. У второго – травма уха и многочисленные ссадины. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Калашник подчеркнул, что враг не прекращает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру региона, пытаясь дестабилизировать работу системы электроснабжения. Все аварийные службы работают на месте, детали происшествия выясняются.

