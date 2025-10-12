16:46  11 октября
12 октября 2025, 14:03

В Киевской области во время обстрела подстанции получили ранения двое работников ДТЭК

12 октября 2025, 14:03
Фото: иллюстративное
В результате нового обстрела энергетической инфраструктуры пострадали двое работников, выполнявших свои служебные обязанности

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Киевской области российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате очередной атаки на подстанцию в Бориспольском районе пострадали двое работников энергетической компании ДТЭК. Оба мужчины с ранениями доставлены в местную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно известно, что один из энергетиков получил обломочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. У второго – травма уха и многочисленные ссадины. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Калашник подчеркнул, что враг не прекращает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру региона, пытаясь дестабилизировать работу системы электроснабжения. Все аварийные службы работают на месте, детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, в результате ночных атак дронов в Харьковской области пострадали пять человек, среди которых 12-летняя девочка. Удары пришлись на несколько районов области, повредив учебные учреждения, жилые дома и автомобили.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
