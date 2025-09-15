фото: rbc.ua

Депутат, военный и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может быть попыткой переложить ответственность

Как передает RegioNews, об этом Михайлова сообщила в интервью "Украинской правде".

"План Офиса взять на работу ветеранов – это также очень политизированная история, больше напоминающая попытку переложить ответственность. В Офисе президента уже куча полковников, генералов. Очевидно, нужны еще какие-то медийные", – отметила она.

Как известно, в конце августа руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что предложил реформировать Офис президента – в частности, сделать так, чтобы "существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий".

Напомним, в Офисе президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса.