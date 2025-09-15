12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 12:38

Стремление Офиса президента привлечь ветеранов является "политизированной историей и попыткой переложить ответственность", – Михайлова

15 сентября 2025, 12:38
фото: rbc.ua
Депутат, военный и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может быть попыткой переложить ответственность

Как передает RegioNews, об этом Михайлова сообщила в интервью "Украинской правде".

"План Офиса взять на работу ветеранов – это также очень политизированная история, больше напоминающая попытку переложить ответственность. В Офисе президента уже куча полковников, генералов. Очевидно, нужны еще какие-то медийные", – отметила она.

Как известно, в конце августа руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что предложил реформировать Офис президента – в частности, сделать так, чтобы "существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий".

Напомним, в Офисе президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса.

15 сентября 2025
