НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день

Объявлена вакансия на старшего советника по коммуникациям для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на антикоррупционную инициативу ЕС в Украине.

Специалист должен оказывать НАБУ и САП техническую поддержку для усиления стратегических коммуникационных способностей, кризисных коммуникаций, способности противодействовать дезинформации, улучшения информационных кампаний и других мер.

Требования к кандидату:

Эксперт/ка зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в соответствии с законодательством Украины;

5+ лет профессионального опыта в разработке и реализации коммуникационной деятельности в пределах вышеуказанного объема задач;

Подтвержденный опыт предоставления коммуникационной поддержки органам государственной власти будет преимуществом;

Опыт работы с украинской и международной аудиториями, в частности, европейской;

Соответствующее образование – не менее степень магистра в области коммуникаций, PR, журналистики или подобной;

Понимание процессов антикоррупционной реформы в Украине и знание антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, САП) будет преимуществом;

Опыт в понижении коммуникационных рисков будет преимуществом;

Сильные навыки коммуникации;

Высокий уровень добродетели;

глубокая преданность сотрудничеству с украинскими антикоррупционными институтами и понимание сложного контекста их деятельности;

Свободное владение украинским и английским языками (устно и письменно).

Общий бюджет контракта для эксперта не может превышать 30 000 евро или 1 452 750 гривен по текущему обменному курсу.

Максимальная дневная ставка эксперта – 200 евро или 9 685 гривен по текущему обменному курсу. Оплата будет производиться ежемесячно.

