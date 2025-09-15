15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15:47  15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 20:09

НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день

15 сентября 2025, 20:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Объявлена вакансия на старшего советника по коммуникациям для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на антикоррупционную инициативу ЕС в Украине.

Специалист должен оказывать НАБУ и САП техническую поддержку для усиления стратегических коммуникационных способностей, кризисных коммуникаций, способности противодействовать дезинформации, улучшения информационных кампаний и других мер.

Требования к кандидату:

  • Эксперт/ка зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в соответствии с законодательством Украины;
  • 5+ лет профессионального опыта в разработке и реализации коммуникационной деятельности в пределах вышеуказанного объема задач;
  • Подтвержденный опыт предоставления коммуникационной поддержки органам государственной власти будет преимуществом;
  • Опыт работы с украинской и международной аудиториями, в частности, европейской;
  • Соответствующее образование – не менее степень магистра в области коммуникаций, PR, журналистики или подобной;
  • Понимание процессов антикоррупционной реформы в Украине и знание антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, САП) будет преимуществом;
  • Опыт в понижении коммуникационных рисков будет преимуществом;
  • Сильные навыки коммуникации;
  • Высокий уровень добродетели;
  • глубокая преданность сотрудничеству с украинскими антикоррупционными институтами и понимание сложного контекста их деятельности;
  • Свободное владение украинским и английским языками (устно и письменно).

Общий бюджет контракта для эксперта не может превышать 30 000 евро или 1 452 750 гривен по текущему обменному курсу.

Максимальная дневная ставка эксперта – 200 евро или 9 685 гривен по текущему обменному курсу. Оплата будет производиться ежемесячно.

Раньше мы писали о том, какую среднюю зарплату получают украинцы. По итогам июля средняя заработная плата составила 26499 гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП работа экономика вакансия
"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад
15 сентября 2025, 13:19
Стало известно, сколько стоит один день войны для Украины
14 сентября 2025, 13:59
Детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября
12 сентября 2025, 15:55
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Запорожье предупреждают о новой схеме аферистов
15 сентября 2025, 21:45
На оккупированных территориях Запорожской области бензин начинает окончательно исчезать
15 сентября 2025, 21:28
Следила за военными и "сливала" данные врагу: в Одессе предпринимательница оказалась агенткой россиян
15 сентября 2025, 21:10
В Сумской области мужчина нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную
15 сентября 2025, 20:39
В Житомирской области мужчина погиб под колесами поезда
15 сентября 2025, 20:07
В Харьковской области внедряют государственные инициативы помощи прифронтовым громадам
15 сентября 2025, 19:55
Аграрии с прифронтовых территорий Харьковщины могут получить бюджетную субсидию
15 сентября 2025, 19:50
У гражданина Узбекистана, проживающего в Тернополе, нашли автомат Калашникова и наркотики
15 сентября 2025, 19:39
Предпринимательницы Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса
15 сентября 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »