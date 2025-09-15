12:59  15 сентября
15 сентября 2025, 11:52

Снова на вылет: беглого нардепа Куницкого хотят исключить из Комитета

15 сентября 2025, 11:52
Фото: соцсети
В Верховной Раде зарегистрировано новое постановление об исключении народного депутата Александра Куницкого из парламентского комитета. Теперь документ должен быть вынесен в зал и поставлен на голосование

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"На прошедшем заседании, когда я предлагал проголосовать за исключение Куницкого, голосов не нашлось", – отметил депутат.

Гончаренко также подверг критике отсутствие реакции на ситуацию с Куницким, который, по его словам, уже почти год неизвестно где находится. Нардеп назвал его "беглым слугой" и сравнил с другим скандальным экснардепом – Артемом Дмитруком, который сейчас, по данным Гончаренко, сотрудничает с россиянами.

"Мы уже имеем пример предателя Дмитрука. И, кстати, все эти персонажи – из "Слуги народа". Именно Зеленский провел их в Раду и обеспечил им депутатские мандаты", – заявил депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация, что нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся в Украину.

Отметим, что 12 сентября житель Киева обратился в полицию и сообщил, что его избил народный депутат в центре столицы. Впоследствии выяснилось, что речь идет о Куницком. Сам нардеп заявил, что к нему подъехал мужчина на самокате и начал "провоцировать дебильными вопросами", а в полицию обратился, чтобы "хайпонуть".

В октябре 2023 года нардеп избил человека вместе с еще одним депутатом Артемом Дмитруком. Впоследствии генпрокурор начал уголовное производство.

Также известно, что с конца сентября 2024 Куницкому не начисляется заработная плата в связи с его отсутствием на работе. В то же время, помощники-консультанты нардепа получали зарплату в соответствии с действующим законодательством Украины.

