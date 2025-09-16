Телеканал "Рада" відновив пряму трансляцію засідань парламенту

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews.

Відтепер українці знову можуть у режимі реального часу стежити за перебігом роботи народних обранців.

До цього моменту трансляції засідань були призупинені з міркувань безпеки через повномасштабну війну.

Нагадаємо, трансляція засідань Верховної Ради була припинена 24 лютого 2022 року через запровадження воєнного стану.

Як виняток, Рада вирішила провести трансляцію свого засідання 31 липня, під час якого депутати розглядали питання відновлення незалежності НАБУ та САП.

Уже 4 вересня парламент ухвалив постанову про повернення до трансляцій засідань. Однак депутати не підтримали пропозицію про негайне відновлення, через що старт трансляцій перенесли на середину вересня.