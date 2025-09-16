12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 11:38

Телеканал "Рада" відновив пряму трансляцію засідань парламенту

16 вересня 2025, 11:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 16 вересня, телеканал "Рада" розпочав пряму трансляцію пленарного засідання Верховної Ради України

Про це інформує RegioNews.

Відтепер українці знову можуть у режимі реального часу стежити за перебігом роботи народних обранців.

До цього моменту трансляції засідань були призупинені з міркувань безпеки через повномасштабну війну.

Нагадаємо, трансляція засідань Верховної Ради була припинена 24 лютого 2022 року через запровадження воєнного стану.

Як виняток, Рада вирішила провести трансляцію свого засідання 31 липня, під час якого депутати розглядали питання відновлення незалежності НАБУ та САП.

Уже 4 вересня парламент ухвалив постанову про повернення до трансляцій засідань. Однак депутати не підтримали пропозицію про негайне відновлення, через що старт трансляцій перенесли на середину вересня.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
16 вересня 2025, 12:35
07 серпня 2025
