В Раде возобновляют прямые трансляции пленарных заседаний

Впервые за почти 4 года на Совете покажут заседание

Соответствующее постановление подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта.

Ближайшее заседание, назначенное на 16 сентября, должно стать первым почти за четыре года, которое можно будет увидеть в трансляции на телеканале и YouTube-канале "Рада".

Напомним, 4 сентября Рада приняла решение о возобновлении трансляций заседаний. Соответствующее решение было поддержано 266 нардепами.