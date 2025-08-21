Безуглая останется в Раде – "Слуга народа" не поддержала ее отстранение

Фото: из открытых источников

Верховная Рада не поддержала отстранение народного депутата Марьяны Безуглой от пленарных заседаний до конца сессии. За соответствующее решение проголосовали только 141 депутат, тогда как для принятия необходимо было не менее 226

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, это решение было инициировано из-за откровенного антисоциального поведения и системного нарушения регламента со стороны Марьяны Безуглой.

В то же время провал голосования стал возможным из-за недостаточной поддержки среди фракции "Слуга народа" – всего 74 депутата из 230.

"Так что последующие все зашквары Марьяны воспринимайте как = Слуги, Офиса, Президента", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 20 августа Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за недопуск Марьяны Безуглой к заседанию парламента. При этом сама она на заседание не явилась. В свою очередь нардепка заявила, что подает в суд из-за "незаконности решения Регламентного комитета".