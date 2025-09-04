Фото: Железняк

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Решение поддержали 266 нардепов.

"После почти 4-х лет "Рада" возобновила свою трансляцию заседаний Парламента", – говорится в сообщении.

В то же время, идею начать трансляции уже сегодня депутаты не поддержали – "за" проголосовали только 146 нардепов.

По словам Железняка, телеканал "Рада" будет транслировать пленарные заседания только с середины сентября.

Напомним, 4 сентября глава Госфинмониторинга и экс-глава Полтавской ОВА Филипп Пронин выступили в Верховной Раде из-за дела о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций в Донецкой области. Во время выступления Пронин отрицал все обвинения.