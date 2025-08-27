Спецпредставитель Трампа Виткофф анонсировал переговоры с Украиной

Фото: из открытых источников

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что на этой неделе проведет переговоры с представителями Украины

Об этом Виткофф сообщил в эфире телеканала Fox News, передает RegioNews.

"На этой неделе я встречаюсь с украинцами, поэтому на этой неделе я встречусь с ними в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы общаемся с россиянами каждый день. Я думаю, что в конце концов мы можем стать свидетелями двусторонней встречи", – отметил он.

Виткофф не уточнил, с кем именно из украинских властей планирует встречу. Он подчеркнул, что контакты с российской стороной уже ведутся на ежедневной основе.

Также представитель Трампа подчеркнул, что Дональд Трамп также готов приобщиться к переговорам.

Ранее сообщалось, что США хотят добиться урегулирования войны России против Украины до конца 2025 года. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не финансирует Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам.

