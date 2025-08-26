В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".
Речь идет в частности о средствах разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), средствах командования и управления, а также средствах противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание европейских сил в Украине.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США будут вовлечены в гарантии безопасности для Украины. Американский президент отметил, что США помогут.
