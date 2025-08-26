Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, передает RegioNews.
"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО – на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", – заявил президент США.
Трамп добавил, что именно союзники несут основное финансовое бремя войны, в то время как США сосредотачиваются на поставках военной продукции.
Напомним, ранее в США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине. Речь идет, в частности, о средствах разведки.
Трамп рассказал, о чем он говорил с ПутинымВсе новости »
26 августа 2025, 00:55США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины - Трамп
25 августа 2025, 21:56Президенту США Дональду Трампу оставили Кубок мира по футболу
25 августа 2025, 19:44
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина
26 августа 2025, 21:09В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
26 августа 2025, 20:29Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу
26 августа 2025, 20:24В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому
26 августа 2025, 19:52В Запорожье произошел масштабный пожар
26 августа 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »