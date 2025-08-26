Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину

иллюстративное фото: из открытых источников

США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, передает RegioNews.

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО – на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", – заявил президент США.

Трамп добавил, что именно союзники несут основное финансовое бремя войны, в то время как США сосредотачиваются на поставках военной продукции.

Напомним, ранее в США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине. Речь идет, в частности, о средствах разведки.