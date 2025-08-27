Спецпредставник Трампа Віткофф анонсував переговори з Україною

Фото: з відкритих джерел

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що цього тижня проведе переговори з представниками України

Про це Віткофф повідомив в ефірі телеканалу Fox News, передає RegioNews.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями, тож цього тижня я зустрінуся з ними в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня. Я думаю, що, зрештою, ми можемо стати свідками двосторонньої зустрічі", – зазначив він.

Віткофф не уточнив, з ким саме з української влади планує зустріч. Він підкреслив, що контакти з російською стороною вже ведуться на щоденній основі.

Також представник Трампа наголосив, що Дональд Трамп також готовий долучитися до переговорів.

Раніше повідомлялося, що США хочуть добитися врегулювання війни Росії проти України до кінця 2025 року. Окрім того, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не фінансує Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам.

