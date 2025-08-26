20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 22:29

США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года

26 августа 2025, 22:29
иллюстративное фото: из открытых источников
США хотят добиться урегулирования войны России против Украины до конца 2025 года

Об этом во время заседания американского правительства заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, передает RegioNews.

По его словам, США хотят урегулировать войны в Украине и Ближнем Востоке до конца текущего года.

"Концепция "мир через силу" действительно работает. Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года. Ваша команда – это нечто невероятное", – отметил Виткофф.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам.

25 августа 2025
07 августа 2025
