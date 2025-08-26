США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
США хотят добиться урегулирования войны России против Украины до конца 2025 года
Об этом во время заседания американского правительства заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, передает RegioNews.
По его словам, США хотят урегулировать войны в Украине и Ближнем Востоке до конца текущего года.
"Концепция "мир через силу" действительно работает. Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года. Ваша команда – это нечто невероятное", – отметил Виткофф.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам.
