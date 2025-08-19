18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 19:45

"Единство мероприятия возобновилось": встреча в Вашингтоне 18 августа была поражением Путина - СМИ

19 августа 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

В Politico отметили, что самым большим прорывом стало то, что США присоединились к гарантиям безопасности Украины. Хотя раньше эту роль Дональд Трамп возлагал исключительно на Европу.

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

В издании отметили, что в Кремле такая ситуация вызывала беспокойство. Россияне быстро поторопились заявить о "недопустимости солдат НАТО на украинской земле".

Кроме того, журналисты отметили, что Дональд Трамп повторил позицию президента Украины: отправная точка дискуссий должна базироваться на существующих линиях фронта, но не вне их. Хотя российский диктатор хочет, чтобы ВСУ вышли из Донецкой и Луганской областей.

Один из британских чиновников, комментируя встречу 18 августа, отметил, что впереди миру еще долгий путь. Однако он подчеркнул, что Путин уже не будет улыбаться, как это было на Аляске.

"В общем, это был плохой день для Путина, когда единство Запада восстановилось, а США вернулись в лоно. До встречи никто бы не воспринял это как должное", – говорит британский чиновник.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

При этом Дональд Трамп говорил, что США примут участие в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Киев вряд ли примут НАТО, но будут гарантии безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
переговоры Украина США РФ
Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским, – сенатор США Марко Рубио
19 августа 2025, 14:08
Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества
19 августа 2025, 13:43
В случае провала переговоров санкции против России необходимо усилить, – Макрон
19 августа 2025, 07:24
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Известного украинского артиста ограбили
19 августа 2025, 21:05
Стало известно, сколько стран покупают украденное в Украине зерно
19 августа 2025, 20:24
Музыкант Тарас Тополь рассказал, как восстанавливают их квартиру с женой после обстрела
19 августа 2025, 20:05
В Ровно открыли инклюзивный маршрут
19 августа 2025, 19:54
В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки
19 августа 2025, 19:41
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »