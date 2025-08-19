Фото: Офис президента

В Politico отметили, что самым большим прорывом стало то, что США присоединились к гарантиям безопасности Украины. Хотя раньше эту роль Дональд Трамп возлагал исключительно на Европу.

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

В издании отметили, что в Кремле такая ситуация вызывала беспокойство. Россияне быстро поторопились заявить о "недопустимости солдат НАТО на украинской земле".

Кроме того, журналисты отметили, что Дональд Трамп повторил позицию президента Украины: отправная точка дискуссий должна базироваться на существующих линиях фронта, но не вне их. Хотя российский диктатор хочет, чтобы ВСУ вышли из Донецкой и Луганской областей.

Один из британских чиновников, комментируя встречу 18 августа, отметил, что впереди миру еще долгий путь. Однако он подчеркнул, что Путин уже не будет улыбаться, как это было на Аляске.

"В общем, это был плохой день для Путина, когда единство Запада восстановилось, а США вернулись в лоно. До встречи никто бы не воспринял это как должное", – говорит британский чиновник.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

При этом Дональд Трамп говорил, что США примут участие в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Киев вряд ли примут НАТО, но будут гарантии безопасности.